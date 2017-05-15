Инфолистки всех безрецептурных лекарств теперь доступны на русском и на английском

Для облегчения правильного использования лекарств отныне доступны переводы аннотаций ко всем продающимся в Эстонии безрецептурным лекарствам на русском и на английском языках. Начиная с 1 мая в регистр лекарств внесены переводы инфолистков всех 388 безрецептурных лекарств.

”Доступность аннотаций на русском и английском поспособствует избеганию неправильного использования лекарств. Благодаря этому русскоязычные жители Эстонии, а также гости нашей страны и пользующиеся английским постоянные жители смогут лучше понимать медицинский текст, чтобы правильно и безопасно принимать лекарства”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Покупке безрецептурных лекарств не предшествует консультации с врачом, поэтому инфолистки особенно важны именно в случае этих лекарств”.

Всего в Эстонии продается 388 безрецептурных лекарств и теперь и отныне инфолистки всех этих лекарств переведены как на русский, так и на английский языки. К наиболее популярным безрецептурным лекарствам относятся обезболивающие, а также лекарства от насморка, аллергии и ожогов.

Переводы инфолистков доступны на сайтах министерства социальных дел и департамента лекарств в цифровом регистре лекарств. Также клиент может попросить аптекаря распечатать интересующий его инфолисток. ”Если пациент захочет, то в дополнение к консультации аптекарь должен также дать инфолисток лекарства. Теперь пациенты могут получить аннотации ко всем имеющимся в продаже в Эстонии безрецептурным лекарствам также на английском или на русском”, — добавил Осиновский.

В течение четырех лет государство выделит на перевод инфолистков 100 000 евро в год.