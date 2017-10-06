Инфолистки наиболее распространенных рецептурных лекарств переведут на английский и русский

В дополнение к переводу инфолистков всех имеющихся на эстонском рынке безрецептурных лекарств на русский и английский, по предложению министра здоровья и труда Евгения Осиновского будут переведены и аннотации к наиболее популярным рецептурным лекарствам.

Переводы будут внесены в регистр лекарств к 15 декабря этого года, сообщает Министерство социальных дел.

”Цель перевода инфолистков — способствовать правильному использованию лекарств. Если весной были переведены инфолистки всех продающихся в Эстонии безрецептурных лекарств, которые стали доступны в регистре лекарств, то к концу этого года мы хотим сделать доступными и переводы наиболее популярных рецептурных препаратов”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Благодаря этому русскоязычные жители Эстонии и находящиеся здесь иностранцы смогут лучше получать информацию о лекарствах на понятном им языке, лучше понимать сложный медицинский текст и безопасно принимать лекарства”.

Вкладыш в упаковке содержит важную информацию для пациента — что это за лекарство и для чего оно используется, что нужно сделать до использования лекарства, как использовать лекарство, каковы возможные побочные эффекты, как хранить лекарство и т.д.

Перевод аннотаций к лекарствам на русский и английский сделает департамент лекарств, он же сделает переводы доступными в регистре лекарств. По желанию пациента аптекарь может распечатать инфолисток при продаже лекарства в аптеке и передать его пациенту вместе с лекарством.

На английский и русский будут переведены 10 вкладышей рецептурных препаратов с наиболее распространенным действующим веществом. Всего в Эстонии продается 173 препарата с этими действующими веществами.

По данным департамента лекарств к десяти наиболее популярным действующим веществам рецептурных лекарств относятся рамиприл, амлодипин, розувастатин, омепразол, метопролол, аторвастатин, левотироксин натрия. Если в инфолистки данных лекарств будут внесены изменения, то будут переведены и утвержденные изменения.

Начиная с 1 мая 2017 г. на русском и английском доступны инфолистки всех имеющихся в Эстонии в продаже 388 безрецептурных лекарств. Переводы инфолистков будут готовы и станут доступны к 15 декабря этого года.

В течение четырех лет государство выделит на перевод инфолистков 100 000 евро в год.

Инфолистки безрецептурных лекарств доступны как в регистре лекарств, так и на сайте Министерства социальных дел.