Инфолистки наиболее распространенных рецептурных лекарств переведены на русский язык

По предложению министра здоровья и труда Евгения Осиновского на английский и русский языки были переведены аннотации 10 рецептурных препаратов с наиболее распространенным действующим веществом. Как и переводы аннотаций ко всем безрецептурным лекарствам, переводы отныне доступны в регистре лекарств, сообщает Министерство социальных дел.

”Вкладыш в упаковке содержит важную информацию для пациента — что это за лекарство и для чего оно используется, что нужно сделать до использования лекарства, как использовать лекарство, каковы возможные побочные эффекты, как хранить лекарство”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Прежде мы перевели инфолистки всех доступных в Эстонии безрецептурных лекарств. Отныне доступны и переводы инфолистков наиболее популярных рецептурных препаратов”.

Цель перевода инфолистков — способствовать правильному использованию лекарств. Перевод позволит не владеющим эстонским в достаточной степени людям лучше понимать сложный медицинский текст и безопасно принимать лекарства.

Аннотации к лекарствам на русский и английский переводит департамент лекарств, он же сделает переводы доступными в регистре лекарств. По желанию пациента аптекарь может распечатать инфолисток при продаже лекарства в аптеке и передать его пациенту вместе с лекарством.

На английский и русский будут переведены 10 вкладышей рецептурных препаратов с наиболее распространенным действующим веществом. По данным департамента лекарств к десяти наиболее популярным действующим веществам рецептурных лекарств относятся рамиприл, амлодипин, розувастатин, омепразол, метопролол, аторвастатин, левотироксин натрия. Всего в Эстонии продается 173 препарата с этими действующими веществами. Если в инфолистки данных лекарств будут внесены изменения, то будут переведены и утвержденные изменения.

Начиная с 1 мая 2017 года на русском и английском доступны инфолистки всех имеющихся в Эстонии в продаже 388 безрецептурных лекарств.