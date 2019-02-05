Инфочас КТ в Кристийне будет посвящен вопросам пожарной безопасности

”Кристийне — это развивающийся и растущий район, очень важно обращать внимание на все жилые дома, а также на каждую квартиру в отдельности. Жилой дом похож на сложный организм, работа которого зависит от всех жителей дома, поэтому мы сосредоточимся на вопросах пожарной безопасности. Наша миссия состоит в том, чтобы объединить профессионалов и местных жителей, для достижения лучшего сотрудничества и осведомленности из года в год. Это повысит безопасность как дома, так и всего нашего района”, — сказал Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне.