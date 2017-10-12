Инфекционист: люди распространяют вирус гриппа раньше, чем проявляются симптомы заболевания

На прошедшем вчера инфочасе, посвященном гриппу, доктор Пилле Мяртин сказала, что осложнений после гриппа, например, воспаления легких, проблем с дыхательными путями и детских судорог, можно избежать с помощью вакцинации, сказано в пресс-релизе.

Мяртин отметила, что грипп — это очень тяжелое заболевание, особенно для пожилых. Всемирная организация здравоохранения (WHO) советует делать прививки и беременным, чтобы защитить рождающихся детей.

”Люди распространяют вирус гриппа раньше, чем проявляются симптомы заболевания”, — сказала инфекционист LTKH и специалист Департамента здравоохранения др Пилле Мяртин. ”В прошлом году ни один вакцинированный пациент не попал в отделение интенсивной терапии. Благодаря прививкам, даже если человек заболевает, он избегает осложнений. В прошлом году у нас был невакцинированный пациент, счет за лечение которого составил в общей сложности 40 000 евро. Отказ от прививок — это дополнительные расходы для больного, его семьи и больницы”.

”Группы риска — это пожилые люди и дети. Отдельную группу риска составляют работники здравоохранения, которые пересекаются с больными. Их вакцинация очень важна, — отметила семейный врач центра семейных врачей Линнамыйза др Реэт Лайдойя. — Осведомленность о гриппе повысилась, но у нас много противников вакцинации, которые утверждают, что делают прививки, но все равно заболевают. Они не знают, что вакцина защищает от гриппа, а не от кашля и насморка. Поэтому очень важно, чтобы мы, работники здравоохранения, продолжали вести просветительскую работу”.

”Я рекомендую прививаться всем, включая детей от 6 месяцев. Вакцина доступна уже с сентября. Все вакцины произведены в соответствии с рекомендациями ВОЗ. ВОЗ рекомендует делать прививки и беременным, — объяснила Реэт Лайдойя. — В случае с гриппом очень важно потреблять достаточное количество жидкости и лечить симптомы — необходимо принимать парацетамол и ибупрофен для снижения температуры и снятия головной боли. Стоит помнить, что вакцина против гриппа — это лучшая защита”.

”С гриппом сталкивается каждый семейный врач, сейчас начинается сезон, когда будет очень много работы, — сказала др Реэт Лайдойя. — Грипп — это не просто заболевание дыхательных путей, это очень серьезная болезнь. Грипп начинается стремительно, сразу поднимается высокая температура, появляются боли, кашель и насморк. Он дает очень много осложнений, из-за которых люди попадают на стационарное и интенсивное лечение. Такие осложнения могут плохо закончиться”.

Число случаев заболевания гриппом в сезоне прошлого года находилось на обычном уровне, но число осложненных случаев было значительно выше. Из-за осложнений или связанной с гриппом пневмонии в прошлом году в больничном лечении нуждались 1459 человек, из которых 113 оказались в отделении интенсивной терапии. Из-за вызванных гриппом осложнений умерли 47 человек. Это почти в два раза превышает показатели прошлых лет.

Посвященный гриппу инфочас организовал и провел Департамент здравоохранения при сотрудничестве с Союзом производителей лекарств.

На инфочасе выступили специалист по гриппу Департамента здравоохранения Ольга Садикова, др Пилле Мяртин из LTKH и Департамента здравоохранения, др Реэт Лайдойя из центра семейных врачей Линнамыйза и Отт Лайус из Департамента лекарств.