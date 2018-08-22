22.08.2018, 12:11

Индрек Таранд впервые будет баллотироваться в Рийгикогу

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rus.delfi.ee
EST 3
Indrek Tarand
Indrek TarandFoto: Priit Simson

Депутат Европейского парламента Индрек Таранд в марте 2019 года впервые будет баллотироваться в Рийгикогу.


По словам политика, он пока не решил, в списке какой партии выставит свою кандидатуру. Причем, совершенно необязательно, что это будет новая партия, передает rus.delfi.ee.

"Это может быть и старая торговая марка", — пояснил Индрек Таранд.

Евродепутат также напомнил, что в стенах Рийгикогу будут избраны и следующий президент и еврокомиссар от Эстонии.

"Мои квалификация и опыт подходят для Европарламента, особенно с учетом неписанного правила, что в комиссары приходят из числа депутатов Европейского парламента. Я заинтересован в том, чтобы стать еврокомиссаром, поэтому нельзя исключать, что я буду баллотироваться и в Европарламент", — сказал Таранд.

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