Индрек Таранд впервые будет баллотироваться в Рийгикогу



По словам политика, он пока не решил, в списке какой партии выставит свою кандидатуру. Причем, совершенно необязательно, что это будет новая партия, передает rus.delfi.ee.

"Это может быть и старая торговая марка", — пояснил Индрек Таранд.

Евродепутат также напомнил, что в стенах Рийгикогу будут избраны и следующий президент и еврокомиссар от Эстонии.

"Мои квалификация и опыт подходят для Европарламента, особенно с учетом неписанного правила, что в комиссары приходят из числа депутатов Европейского парламента. Я заинтересован в том, чтобы стать еврокомиссаром, поэтому нельзя исключать, что я буду баллотироваться и в Европарламент", — сказал Таранд.