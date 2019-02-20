Индрек Таранд подал на EKRE в суд с требованием о возмещении ущерба

В иске указано, что посредством своего члена правления EKRE обнародовала неверные данные и неуместные оценочные суждения об Индреке Таранде относительно произошедшего на публичном собрании партии на Тоомпеа 26 ноября.

Таранд требует, чтобы EKRE опубликовала у себя на сайте и в прессе соответствующее опровержение (в том числе относительно того, будто бы Таранд находился на собрании в нетрезвом виде). Кроме того, Мартин Хельме и Яак Мадиссон должны опровергнуть неверные данные на заседании Рийгикогу.