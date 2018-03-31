31.03.2018, 18:00

Индрек Таранд о высылке эстонского атташе: хорошо, что в приступе империалистической ностальгии Россия не переступила черту

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rus.delfi.ee
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Индрек Таранд о высылке эстонского атташе: хорошо, что в приступе империалистической ностальгии Россия не переступила черту
Vallo Kruuser

Индрек Таранд сказал Delfi, что высылка из России военного атташе Эстонии закономерна и соответствен дипломатической практике, и выразил надежду, что вскоре ситуация нормализуется.

”Думаю, еще до конца года как в Таллинне, так и Москве места атташе вновь будут заполнены и жизнь войдет в причинное русло”, — предположил Таранд.

”Хорошо, что в приступе своей империалистической ностальгии Россия не вышла за рамки хорошего вкуса и, например, не закрыла генконсульство Эстонии в Петербурге”, — добавил он.

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