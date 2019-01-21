Индрек Таранд: EKRE должна извиниться, или я подам в суд!

Адвокат Таранда Мария Мяги-Рохтметс сказала Delfi, что Таранд предлагает EKRE и ее ведущим политикам Мартину Хельме, Урмасу Эспенбергу, Яаку Мадисону и Хенну Пыллуаасу до этой пятницы внесудебную возможность для опровержения ложных утверждений.

Ложные утверждения касаются произошедшего на организованной EKRE 26 ноября на Тоомпеа демонстрации инцидента, во время и после которого политики EKRE утверждали, что Индрек Таранд был пьян, вдобавок ездил на машине в пьяном виде и был агрессивен. Распространение этих утверждений, по словам Мяги-Рохтметс, также активно продолжили, и это дало толчок для дальнейшего очернения Таранда. "Речь идет о том, что были существенно задеты честь и достоинство личности Индрека Таранда", — отметила адвокат.

Опровержения ложных утверждений Таранд ждет от политиков EKRE по тем же каналам, где их распространяли, и сделать это они должны тем же способом. Для этого есть время до конца рабочей недели, то есть до вечера 25 января. Если политики EKRE не воспользуются этой возможностью, то Мяги-Рохтметс подаст иск в суд от имени Таранда.