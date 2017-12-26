26.12.2017, 12:11

Индрек Таранд: EAS окажется под пристальным вниманием Европарламента из-за своего транжирства и игнорирования правил

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rus.delfi.ee
EST

Член комиссии Европарламента по бюджету Индрек Таранд жестко критикует деятельность Фонда развития предпринимательства (EAS). "EAS окажется под пристальным вниманием в связи с их транжирской и игнорирующей правила деятельностью", — считает Таранд.

Вопрос Brexit витал в воздухе уже долгое время. Таранд считает, что в конце концов Brexit в таком виде все-таки не состоится и Великобритании оформят подобный Норвегии статус. "Останется страна, у которой есть все связанные с четырьмя свободами общего рынка обязанности, в том числе платежная обязанность, но которая не участвует в принятии решений", — заявил Таранд.

Наиболее важными темами Таранд также назвал миграционную политику и проблемы на Ближнем Востоке и на Украине.

Что думает Индрек Таранд о председательстве Эстонии и что принесет предстоящий год, смотрите подробнее на видео.

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