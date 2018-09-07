07.09.2018, 15:06

Индрек Таранд будет баллотироваться в Рийгикогу в рядах социал-демократов

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rus.delfi.ee
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Indrek Tarand
Indrek TarandFoto: Priit Simson

Депутат Европарламента Индрек Таранд дал согласие баллотироваться в Рийгикогу в рядах социал-демократов. Сегодня пярнуский округ Социал-демократической партии утвердил Таранда первым номером в своем избирательном списке.

”С соцдемами меня объединяет, в первую очередь, представление о том, что стоит на кону грядущих парламентских выборов”, — прокомментировал свое решение Индрек Таранд. ”Мне симпатично то, что соцдемы всегда остаются верными своим ценностям, защищая свободу личности и интересы слабых. Что особенно важно для меня — мы единодушны в том, что Европа — наш общий дом и всем, кто хочет навредить нашему дому, нужно смело противостоять”, — сказал Таранд.

По словам лидера социал-демократов Евгения Осиновского, ему очень приятно, что команда соцдемов вновь усилилась.

”Без преувеличений Индрек является одним из самых ярких политиков Эстонии, и я очень рад, что на выборах мы будем вместе стоять за свободную, заботливую и дружелюбную Эстонию”, — сказал Осиновский.

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