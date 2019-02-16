Индрек Сирк: водитель и пешеход, учитывайте намерения друг друга!

Несмотря на то, что с каждым днём понемногу становится всё светлее, передвижение по дорогам требует как от автовладельцев, так и от пешеходов внимания и полной концентрации, поскольку, хотя идущий пешком пешеход может издалека заметить транспортное средство, диапазон видения у водителя значительно меньше.
Адвокат по вопросам дорожного движения Индрек Сирк заявляет, что в случаях с травмированными и погибшими в дорожно-транспортных происшествиях из записей видеорегистраторов очень часто выясняется печальный факт, что водитель автомобиля не успел ничего сделать для того, чтобы избежать аварии.
”Пешеход и водитель видят друг друга по-разному. Если пешеход может за километр заметить огни приближающегося автомобиля, то водитель автомобиля видит человека лишь на таком расстоянии, насколько того освещают огни его автомобиля”, — говорит Сирк. Поэтому у пешехода возникает ошибочное впечатление, что он видим, хотя в действительности водитель его не видит”.
Темнота, осадки, пыль и другие факторы влияют на видение водителя, время реагирования и тормозной путь, поэтому пешеходу должно быть точно известно о своей заметности и скрывающихся опасностях.
”Хотя пешеходу может показаться, что водитель давно его заметил, но при отсутствии светоотражателя он не отличим от общего фона, и с момента попадания его в поле видимости водителя могут оставаться лишь секунды до столкновения. В течение такого короткого времени водитель, по сути, является пассажиром, который никак не успевает среагировать”, — подытоживает Сирк. ”Поэтому особенно важно, чтобы пешеход и водитель автомобиля сотрудничали друг с другом как в городе, так и на шоссе”.
Сирк подчеркнул, что пешеход должен непременно носить светоотражатель. Светоотражатель обязателен в темноте или при плохой видимости по другой причине. Осенью-зимой-весной светоотражатель должен быть обязательным аксессуаром на верхней одежде. Также пешеход должен следить, чтобы не оказаться на траектории движения автомобиля, не убедившись, что водитель автомобиля действительно заметил его и уступает ему дорогу. При необходимости, нужно либо немного отойти в сторону, либо чуточку повременить с переходом улицы. Водитель автомобиля, в свою очередь, должен выбирать такую скорость, чтобы быть готовым к неожиданному появлению препятствия. Если водитель автомобиля не видит правомерно двигающегося по дороге пешехода, то он, очевидно, ехал впереди своих огней. С ближним светом неразумно двигаться со скоростью выше 60 км/ч, поскольку в таком случае не успеть остановиться перед неожиданным препятствием на дороге.
”К вечеру мы ведь все хотим оказаться дома. Без разницы, передвигаемся мы на двух ногах или четырёх колёсах, при передвижении зимой нужно всегда мысленно оценивать обстановку и сосредоточиваться на наблюдении за тем, что творится вокруг”, — добавил Сирк.
Старший менеджер по продукту страхования транспортных средств Gjensidige Марко Привой заметил, что, хотя в потоке движения установлены определённые правила дорожного движения, не нужно зимой отстаивать свои права любой ценой, а надо следить, что делают другие участники дорожного движения.
”Водитель автомобиля должен знать, что для выполнения им манёвра другие водители должны дать ему дорогу, пешеход может быть совершенно уверен в том, что водитель автомобиля пропустит его на пешеходном переходе, но это не означает, что этим правом нужно непременно воспользоваться. В движении всегда следует убедиться, что участники дорожного движения заметили тебя, понимают твои намерения и готовы к этому”, — настоятельно рекомендовал Привой людям.