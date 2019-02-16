Индрек Сирк: водитель и пешеход, учитывайте намерения друг друга!

Адвокат по вопросам дорожного движения Индрек Сирк заявляет, что в случаях с травмированными и погибшими в дорожно-транспортных происшествиях из записей видеорегистраторов очень часто выясняется печальный факт, что водитель автомобиля не успел ничего сделать для того, чтобы избежать аварии.

”Пешеход и водитель видят друг друга по-разному. Если пешеход может за километр заметить огни приближающегося автомобиля, то водитель автомобиля видит человека лишь на таком расстоянии, насколько того освещают огни его автомобиля”, — говорит Сирк. Поэтому у пешехода возникает ошибочное впечатление, что он видим, хотя в действительности водитель его не видит”.

Темнота, осадки, пыль и другие факторы влияют на видение водителя, время реагирования и тормозной путь, поэтому пешеходу должно быть точно известно о своей заметности и скрывающихся опасностях.

”Хотя пешеходу может показаться, что водитель давно его заметил, но при отсутствии светоотражателя он не отличим от общего фона, и с момента попадания его в поле видимости водителя могут оставаться лишь секунды до столкновения. В течение такого короткого времени водитель, по сути, является пассажиром, который никак не успевает среагировать”, — подытоживает Сирк. ”Поэтому особенно важно, чтобы пешеход и водитель автомобиля сотрудничали друг с другом как в городе, так и на шоссе”.