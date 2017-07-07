Индрек Саар: усилия государства во благо целостного общества принесли свои плоды

На прошедшем 6 июля заседании правительство одобрило отчет за 2016 год по интеграционной программе „Lõimuv Eesti 2020“, а также план интеграционных действий с 2017 по 2020 год, сообщает Министерство культуры.

По словам министра культуры Индрека Саара, как отчет по интеграционной программе за 2016 год, так и проведенный в этом году мониторинг интеграции подтверждают, что усилия государства во благо целостного общества дали ожидаемые результаты. „Среди русскоязычного населения улучшилось владение эстонским языком, увеличилось участие в культурной жизни и снизилось число лиц с неопределенным гражданством”, — отметил Саар.

„Мы активно работали над расширением возможностей изучения языка и предлагали консультационные услуги жителям, для которых эстонский не является родным. Отчет и мониторинг показывают, что жители Эстонии с неэстонским родным языком стали больше интересоваться изучением эстонского и их знание языка также возросло. За прошедший год бесплатные курсы эстонского языка, предлагаемые Фондом интеграции, прошло 2540 человек. Также было запущено 30 клубов, поддерживающих изучение языка и культуры. Поскольку был проявлен большой интерес, в этом году дополнительно начнет работать столько же клубов по всей Эстонии", — сказал Саар.

Саар добавил, что изучению языка и участию в культурной жизни также способствует внедрение технических решений во многих музеях и театрах Эстонии. „В прошлом году музеи и театры предоставили свои предложения, как с помощью технических средств можно более эффективно организовать культурные программы на русском и английском языках", — сказал Саар. На сегодняшний день при поддержке Министерства культуры, Фонда интеграции и структурных средств Европейского союза технические решения внедрены в 14 культурных учреждениях.

„Я рад, что в результате поправки к закону о гражданстве, которая вступила в силу в 2016 году, число лиц с неопределенным гражданством снизилось на 2741 человек. Согласно поправке, теперь нельзя лишить гражданства несовершеннолетнего человека, а ребенок младше 15 лет, родившийся в Эстонии или прибывший сразу после рождения с родителями в Эстонию на постоянное проживание, получает гражданство Эстонии в порядке натурализации с момента своего рождения. Если в 2015 году эстонское гражданство по натурализации получило 897 человек, то в 2016 — уже 1771 человек, из которых 963 были дети. Также возросло принятие эстонского гражданства в целом среди населения с неэстонским языком в качестве родного", — отметил Саар.

В сотрудничестве с различными партнерами к началу 2017 году была подготовлена концепция центров эстонского языка, которые будут открыты в Таллинне и Нарве. „Основной приоритет интеграционных мероприятий, запланированных на период с 2017 по 2020, отдан открытию центров эстонского языка. Языковые центры помогут привести в порядок раздробленные возможности изучения языка, а также объединить их с интеграционными услугами", — заявил Саар.

Саар добавил, что важным нововведением станет увеличение продолжительности обмена учащимися в Эстонии, которое произойдет в 2017 году. „В сотрудничестве с НКО „VeniVidiVici”, которое занимается обменом учащимися, мы увеличим в этом году обмен до четырех недель для учеников общеобразовательных школ с русским и эстонским языками обучения в возрасте от 15 до 18 лет", — пояснил Саар.

„Я верю, что центры эстонского языка, увеличение продолжительности обмена учащимися, создание дополнительных языковых клубов и другие запланированные мероприятия сделают эстонское общество еще более целостным, открытым и дружелюбным. Разумеется, нам необходимо по-прежнему заниматься неравным социально-экономическим положением между эстонцами и русскоязычным населением, а также сегрегацией в системе образования. Для этого Министерство культуры начало активно сотрудничать с Министерством социальных дел, а также Министерством образования и науки", — подтвердил Саар.