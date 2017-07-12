Индрек Саар рассказал в Европарламенте о приоритетах председательства в области культуры и спорта

Во вторник, 11 июля, министр культуры Индрек Саар в Брюсселе рассказал комиссии Европейского парламента по культуре и образованию об основных темах председательства Эстонии в Совете ЕС в области культуры, аудиовизуальной политики и спорта, сообщает Министерство культуры.

Министр культуры Индрек Саар начал свое выступление словами благодарности депутатам Европейского парламента, которые посетили юношеский праздник песни и танца. ”Совместное пение и танцы — это не просто важная часть эстонской культуры и истории, это наша вера в свободу, мирное сосуществование и сотрудничество. Неудивительно, что наши мирные устремления к восстановлению независимости известны как поющая революция, и являются примером естественных и мирных действий Эстонии в направлении достижения ее целей”, — подчеркнул Саар.

Министр Саар отметил в своем докладе, что самая весомая задача Эстонии заключается в проведении переговоров с Европейским парламентом на тему обновления законодательства Европейского союза, регулирующего рынок аудиовизуальных медиауслуг. "Все страны-участницы придерживаются мнения, что Европа как можно быстрее должна обновить правила аудиовизуальных услуг. Нам нужно четкое общее правовое пространство для развития и распространения услуг на едином рынке, где все участники соблюдают одни и те же правила, причем учитывать необходимо и новые услуги, которые не охватывает действующая директива. Мы также должны обеспечить достаточную защиту пользователей — в особенности, детей — при потреблении медиауслуг в интернете. Необходимо повысить эффективность защиты от разжигания ненависти и насилия", — сказал Саар в своем выступлении. "При обновлении правил аудиовизуальных медиауслуг цель Эстонии как председателя состоит в достижении соглашения с Европейским парламентом, для этого нами были предприняты первые шаги на начавшихся вчера переговорах", — сказал Саар.

"В сфере культуры центральной темой для нас будет доступ к культуре и наследию в эпоху цифрового переворота, а также определение шагов, необходимых для более активного привлечения публики", — сказал Саар. Говоря о других ключевых темах в области культуры на период председательства, Саар указал, что для Европейского союза важно развитие стратегического сотрудничества с третьими странами. Как страна-председатель мы также будем активно работать над тем, как более эффективно противостоять незаконному импорту культурных ценностей в Европейский союз.

В спорте Эстония хочет построить дискуссию вокруг роли тренера как учителя ценностей и навыков, а также вокруг возможностей более активной поддержки тренеров в их изменяющейся роли. "Если мы хотим, чтобы европейцы физически были более активны, здоровы и подвижны, больше бы уважали многообразие, ценили бы принцип честной игры как в спорте, так и в обществе в общем, то мы должны сосредоточиться именно на тренерах как на ключевых персонах, играющих важную роль в достижении этой цели", — подчеркнул Саар.

Индрек Саар отметил, что для всех основных тем цель Эстонии заключается в достижении между странами-участницами важных договоренностей, которые окажут непосредственное влияние на всех граждан и будущее Европы.

Также во вторник, 11 июля, в Брюсселе в здании Европейского парламента министр культуры Индрек Саар открыл посвященную председательству Эстонии в Совете Европейского союза выставку современного эстонского искусства "Kahe-vahel" (Intermedial). Выставка, которую курирует Мартен Эско, будет открыта для посетителей до конца года.

Экспозиция рассказывает о взаимосвязи природы, традиций и дигитальности в культурном пространстве Эстонии, где родился девиз председательства Эстонии в Совете Европейского союза "Единство через равновесие". Куратор Мартен Эско из Музея современного искусства Эстонии привез на выставку входящие в постоянную экспозицию Европейского парламента творения Яана Элькена, Кайдо Оле и Алис Казе, а также подборку выдающихся картин нового поколения художников. Представлены Денес Фаркас, Кристийна Хансен, Пауль Куймет, Кярт Оявеэ и Йоханна Ульфсак, Тынис Саадоя, Таави Суйсалу, Тимо Тоотс и Visible Solutions OÜ.

На открытии министр культуры Индрек Саар сказал, что выбранные для выставки работы, с одной стороны, передают наиболее интересные мысли современных эстонских художников, а с другой стороны, по этим работам можно почувствовать дух эстонцев. "Здесь на выставке встречаются два, на первый взгляд, противоположных элемента — дигитальная и естественная среда. Это отлично согласуется с девизом нашего председательства — искать в повседневной жизни равновесие между стабильно развивающейся и цифровой средой", — добавил Саар.

По словам министра культуры, предстоящие полгода дают Эстонии хорошую возможность рассказать о себе как о председателе Европейского союза через свою культуру. "Во время нашего председательства пройдет самый масштабный за все время фестиваль эстонской культуры в Брюсселе и Бельгии, в рамках которого публике за полгода будет предложено около 25 культурных проектов. Из Эстонии мы привезем фильмы, комиксы, поэзию, моду, дизайн, уличное искусство и многое другое", — сказал Индрек Саар. "После завершения председательства мы плавно перейдем к международной программе, составленной для того, чтобы отметить ЭР100. Так в нашем председательстве и отмечании сотой годовщины государства смогут поучаствовать очень многие люди со всего мира", — сказал Саар.

Цель международной программы празднования 100-летней годовщины Эстонской Республики (EV100) заключается в том, чтобы рассказать об Эстонии всему миру. Всего в 2017 и 2018 годах пройдет более 150 культурных, образовательных, научных и технологических мероприятий в более, чем 30 иностранных государствах.