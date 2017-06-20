Индрек Саар: основной спортивной темой председательства Эстонии станет роль тренеров в обществе

Министр культуры Индрек Саар принял участие во встрече ключевых фигур спортивного и олимпийского движения Европейского союза, а также в дискуссии "Политика ЕС в области спорта: quo vadis?", которые прошли вчера, 19 июня, в Брюсселе. В ходе дискуссии Саар рассказал об основной спортивной теме председательства Эстонии в Европейском союзе, т.е. о роли тренеров в обществе, сообщает Министерство культуры.

Встреча на высоком уровне лиц, ответственных за спорт и формирование политики "European Evening of Sport", проходит уже в пятый раз. Ее организатором являются "Европейские олимпийские комитеты" (EOC). Встречу, которая прошла в Брюсселе непосредственно перед началом председательства Эстонии, открыл президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

На встрече основное внимание было уделено одобренному министрами спорта Евросоюза в конце мая плану работ Европейского союза в области спорта на 2017-2020 годы. В центре внимания находятся три сферы: спортивные ценности, экономические показатели спорта, а также спорт и общество. В качестве председателя Эстония первой приступит к претворению стратегического документа в жизнь.

По словам министра культуры Индрека Саара, задача, выпавшая на долю Эстонии, вызывает уважение. "Одна из наших первейших задач в качестве председателя — формирование позиции Евросоюза в части предложений об изменении кодекса WADA. Из основных тем спортивной программы действий Европейского союза мы в первую очередь начнем заниматься темой, которая является приоритетной для нас самих — роль тренера в обществе", — сказал Саар.

Он пояснил, что тренеры в спорте являются ключевыми фигурами, чья деятельность оказывает воздействие на миллионы людей, а также влияет не только на спорт, но и на другие сферы, например, на здравоохранение. "Повышение значимости роли тренеров как учителей, прививающих ценности и необходимые в жизни навыки, как лиц, которые формируют привычку к движению, повышающую качество жизни, как связывающих звеньев общества, — это, без сомнения, новая и актуальная тема на уровне Европейского союза. Тренер учит соблюдать принцип честной игры и руководствоваться им не только в спорте, но и в общественной жизни", — отметил Саар.

Уполномоченный Европейского союза по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврачич выразил удовлетворение, что в качестве основной спортивной темы на время своего председательства Эстония выбрала именно роль тренеров в обществе. "Мы должны больше уделять внимания тренерству: они могут играть мощную роль, делать мир спорта более разнообразным, конкурентоспособным и ответственным", — отметил уполномоченный.

"Мы должны отвести тренерам центральное место в наших общих приоритетах. Это означает пропаганду многообразия и обеспечение большей доступности профессии тренера как для женщин, так и для национальных меньшинств. Недавно одобренный рабочий план Европейского союза в области спорта помогает лучше реализовывать эти цели. Я с интересом жду дискуссий о роли тренеров в обществе со странами-участницами в течение предстоящего полугода", — сказал уполномоченный.

Начиная с июля и до декабря 2017 года Эстония впервые станет председателем Совета Европейского союза. О приоритетах в области культуры и спорта подробнее читайте на сайте Министерства культуры.