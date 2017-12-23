23.12.2017, 10:35

Индрек Альберг стал заместителем старейшины Ласнамяэ

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rus.delfi.ee
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Tallinn õhust
TallinnFoto: Hendrik Osula

22 декабря на должность заместителя старейшины Ласнамяэ заступил Индрек Альберг.

Новый заместитель старейшины будет курировать сферу социального обеспечения, сообщает пресс-служба района.

”К своему удивлению я обнаружил, что в течение последних 17 лет являюсь заместителем старейшины Мустамяэского района, поэтому сейчас просто подходящее время для нового вызова. Рад, что смогу применить свой прошлый опыт и профессиональное сотрудничество с городом в развитии социальной сферы Ласнамяэ”, — сказал Альберг.

Избранный кандидатом в заместители старейшины Ласнамяэ Индрек Альберг ранее работал долгое время заместителем в управе Мустамяэ, общий стаж работы в государственной структуре более 19 лет. Индрек закончил юридический факультет Тартуского университета.

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