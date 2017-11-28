Индийский адвокат: если прокуратура сообщит, что не будет обжаловать решение, мужчины сразу смогут уехать

Представляющий индийцев в процессе судовых охранников Паланивел Мутхусами сказал, что, по всей вероятности, эстонцы должны будут 90 дней находиться в Индии, пока не выяснится, будет ли обжаловано вчерашнее оправдательное решение.

Из 35 человек, находившихся на борту Guard Ohio в 2013 году, 12 были индийцами. Представляющий их интересы Мутхусами сказал, что после вчерашнего решения суда у прокуратуры есть три месяца, в течение которых она может его обжаловать. И в течение этих трех месяцев мужчины не могут никуда уехать.

Если же прокуратура сообщит, что оспаривать решение она не будет, то, по словам Мутхусами, эстонские судовые охранники смогут спокойно покинуть Индию.

В то же случае, если жалоба все-таки будет подана, то невозможно сказать, как долго индийский верховный суд будет ее рассматривать — в каждом отдельном случае бывает по-разному, отмечает адвокат. По его мнению, скорее всего, прокуратура все-таки воздержится от этого, но такой возможности он не исключает.

Репортер газеты The Hindu в беседе с Delfi указал на то, что у прокуратуры обычно уходит от одного до двух месяцев на изучение приговора суда и принятие решения, следует ли его обжаловать.

27 ноября Индийский суд города Ченнай оправдал четыре года находившихся в тюрьме в Индии судовых охранников и удовлетворил их апелляционную жалобу.

В Министерстве иностранных дел сказали Delfi, что положительное решение действительно было вынесено и оно касается всех 35 судовых охранников. 14 эстонских охранников были задержаны в Индии еще в октябре 2013 года, и дело за это время прошло несколько судебный инстанций.