08.08.2018, 09:14

Инцидент с ракетой: российский сенатор Пушков посоветовал Эстонии следить не за российскими ВВС, а за самолетами НАТО

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rus.delfi.ee
EST 7
Aleksei Puškov
Aleksei PuškovFoto: Iliya Pitalev, Sputnik

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter случайный пуск боевой ракеты испанским истребителем в эстонском небе.

"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а ”защищающими” Эстонию самолетами НАТО", — написал сенатор.


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