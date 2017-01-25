На церемонии инаугурации 45-ого президента США Дональда Трампа посол Эстонии Ээрик Мармей стоял от него в нескольких десятках метров. За пару дней до этого им удалось поговорить, и Трамп заверил посла, что Эстония может быть уверенной в лидирующей роли США.

Мармей описал церемонию как очень торжественное и масштабное событие, которое не смог омрачить даже моросящий дождь во время речи Трампа.

”Я в качестве официального представителя Эстонии находился на предназначенной для дипкорпуса трибуне в нескольких десятках метров от президента. С трибуны было сложно определить точно количество собравшегося в National Mall народа. Официальные цифры еще не назывались”, — сказал Мармей.

После церемонии инаугурации состоялся обед президента и вице-президента с руководителями Конгресса. После этого они, приветствуя народ, вместе с семьями направились в Белый Дом. Дипломатический корпус находился у президентской гостевой резиденции Блэр Хаус возле Белого Дома. Президент и вице-президент шли вдоль Пенсильвания-авеню примерно в 10 метрах от стоящего вдоль улицы народа. Затем состоялся парад, а вечером несколько балов.

Представители дипкорпуса были приглашены на т.н. Liberty Ball в Вашингтонский конференц-центр. В мероприятии приняли участие несколько тысяч сторонников Трампа. Президент выступил с речью и станцевал с женой первый танец.

Сделанное на балу т.н. ”Совместное фото прибалтийской семьи”, на которой изображен и представитель Эстонии Ээрик Мармей, в соцсетях распространил посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

Baltic family photo at the #InaugurationDay2017 Liberty ball pic.twitter.com/c2VYA5Gp4u

— Andris Teikmanis (@teikmanis) January 21, 2017

Посол Эстонии встретился с Трампом 17 января на торжественном обеде, организованном инаугурационной комиссией. Мероприятие символично проходило в том самом месте, где в 1949 году был подписан договор о создании НАТО, — в аудитории Меллона. ”Я поздравил избранного президента Дональда Трампа и пожелал ему удачи в новой должности. Я подчеркнул, что нынешний нестабильный мир по-прежнему нуждается в лидирующей роли США, на что он, подняв большие пальцы рук, уверенно заявил, что мы можем быть в этом уверены”, — вспоминает Мармей.

Кроме того, посол поговорил с председателем распорядительной комиссии Томом Барраком, который является также советником Трампа по вопросам экономики и национальной безопасности, и поблагодарил его за организацию ужина, так как ранее для представителей дипкорпуса подобных мероприятий не проводилось.

Более основательно Мармею удалось побеседовать с советником Трампа по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном, который похвалил действия Эстонии в области кибербезопасности, находящийся в Таллинне центр киберзащиты НАТО, который он посетил в 2012 году, а также наш ставший более активным вклад в борьбу терроризмом. Он сказал, что борьба с террором — один из самых существенных вызовов, стоящих перед новым президентом. Флинн подтвердил поддержку союзников со стороны США, но подчеркнул также необходимость поднять в странах-участницах ЕС расходы на оборону до условленного уровня. Говоря об этом, он учтиво отметил Эстонию, которая выделяет на оборону все 2%.

”Кроме того, я пообщался с экс-мэром Нью-Йорка и близким советником Трампа Руди Джулиани, который изъявил желание по возможности посетить Эстонию, и заверил, что отношения США со странами Балтии являются важным приоритетом новой администрации”, — сказал Мармей.

В 2013 и 2009 годах в церемонии инаугурации президента США от Эстонии присутствовали соответственно Марина Кальюранд и Вяйно Рейнарт, которые также являлись послами.