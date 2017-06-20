Инара Луйгас: время Юргена Лиги в политике истекло

"Он снова это сделал. Обидел, издевался и унижал. Прямо в зале парламента. Говоря о своем коллеге Свене Сестере", — пишет депутат Рийгикогу, социал-демократ Инара Луйгас о Юргене Лиги, который вчера снова позволил себе неуместные высказывания в адрес коллег.

"В Рийгикогу никто раньше (во всяком случае на моей памяти) не говорил о депутате: ”у самого такое лицо, будто заказал седьмое по счету пиво”.

Это не парламентские дебаты. Это не спор оппозиции с коалицией. Это пошлая, неуместная и издевательская болтовня, которая никак не соответствует законодателю.

”Это ж Юрген Лиги”, — скажут некоторые, как о безнадежном человеке.

Я же не могу с этим смириться.

Я не могу смириться, когда министр — будь он даже и Юрген Лиги — кричит в телестудии на собеседника: ”Ну кудахтай тут, замолчи…”. И за это ему ничего не стало.

Соглашусь с экс-президентом Ильвесом. Когда в октябре 2014 года министр финансов Юрген Лиги написал в Фейсбуке о министре образования Осиновском, что тот — ”сын эмигранта из розовой партии”, Ильвес напомнил, что ”подобное унижение других для нашей системы ценностей неприемлемо” и потребовал у премьера Рыйваса отправить Лиги в отставку: ”От их [Рыйваса и Лиги] решения зависит доверие к исполнительной власти Эстонии и не только внутри страны”.

Тогда Лиги был вынужден покинуть министерский пост.

Теперь пришло время это повторить. Перефразирую слова Лиги о Свене Сестере, которые он вчера произнес в парламенте: ”Так что, на самом деле, должен Юрген Лиги покинуть политику насовсем”".