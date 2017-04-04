Инара Луйгас: система поддержки кружков по интересам поможет детям отложить смартфоны в сторону

Социал-демократ Инара Луйгас произнесла жаркую речь в поддержку поправок в законы о молодежной работе, образовательных кружках и кружках по интересам, которые обсуждались сегодня во время второго чтения в большом зале Рийгикогу. Если поправки будут одобрены в трех чтениях, будет создана система поддержки кружков по интересам.

”Если дети будут больше заниматься спортом, ходить в кружки по интересам, то они будут развиваться, у них расширится кругозор, они будут хотеть от жизни большего. Неактивные дети становятся более активными, у них появляется энтузиазм ставить цели и добиваться успехов в жизни. Они настроены отложить в сторону смартфоны и общаться в реальном мире, делать что-то вместе”, — говорила Инара Луйгас.

”Не всем даны от природы возможности стать чемпионом. Не каждому дарован талант ко всему. Но если уже с детства ребенок занимается чем-то интересным, то это, в свою очередь, возбуждает в нем интерес к различным областям; ребенок начинает понимать, какие возможности предлагает общество для саморазвития”, — отметила Луйгас.

Законопроект является инициативой социал-демократов. Согласно законопроекту, будет создана государственная система поддержки кружков по интересам, в фокусе которой три сферы: культура, спорт, а также естественные и точные науки. Государство запускает свою программу в сентябре. В этом году на нее выделено 6 миллионов, со следующего — 15 миллионов евро будет выделяться ежегодно.

По словам Лугайс, таким образом государство протянет руку помощи сельским регионам. ”Именно далекие от больших городов регионы испытывают недостаток возможностей для развития детей. В регионах трудности с логистикой, так как денег там мало, а бесплатного транспорта нет. В кружках по интересам часто не хватает учителей. Этот законопроект предлагает возможности для решения этих проблем”.

Если говорить о финансировании, то соцдемы считают важным отталкиваться от потребностей конкретного региона. Местное самоуправление сможет вкладывать средства туда, где это более всего необходимо: например, пустить еще один школьный автобус или открыть новую спортивную секцию или кружок.

Проработавший учителем 6 лет в Краби и 20 лет в Тарту соцдем Тоомас Юргенстейн сказал сегодня в Рийгикогу: ”Если обобщать, то мне кажется, что в школах доминирует такая позиция: знания нужно открывать, а учеба должна быть направлена на результат. В кружках по интересам же доминирует другая точка зрения: знания нужно создавать. Творческий подход в обучении, как правило, более привлекательный, и, может быть, нам удастся привлечь к обучению тех детей (их может быть примерно тысяча), которые сейчас вообще не учатся”.

По данным мониторинга молодежи, 10% молодых людей за последние три года не посещали ни одного кружка и ни одной тренировки. Это означает, что около 30 000 детей почему-то лишены внешкольного образования. Регулярно же участвуют во внеклассной деятельности 30-60% детей (в зависимости от региона), что очевидно мало.