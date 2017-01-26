Инара Луйгас: до сих пор лишь соцдемы занимались проблемами неграждан

Член Социал-демократической партии Эстонии Инара Луйгас в ответ на идею Юри Ратаса о предоставлении гражданства всем прожтвшим в Эстонии 25 лет людям заявила, что воспроизводство серых паспортов нужно прекратить.

"Интервью премьер-министра ”Радио Свобода”, очевидно, стало главной темой этой недели в нашей прессе. Был ли пассаж о предоставлении гражданства всем, кто живет в Эстонии более 25 лет, случайным, или Ратас намеренно хотел привлечь к себе дополнительное внимание перед местными выборами, я не знаю. Как бы там ни было, я уверена — если мы будем давать нашим соотечественникам призрачные надежды и громкие обещания, которые на следующий день хочется взять обратно, мы далеко не уйдем. Вернее, уйдем еще дальше от решения проблемы", — пишет Инара Луйгас.

"По вопросу гражданства соцдемы и центристы всегда были схожего мнения: граждан должно быть больше, требования к получению гражданства нужно упростить, воспроизводство серых паспортов — прекратить. Но социал-демократы никогда не строили свою политику на противопоставлении разных общин: мы никогда не говорили, что есть ”мы”, а есть ”они”. Есть только мы, и есть только наши общие проблемы", — отметила она.

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"Но соцдемы всегда старались давать реальные обещания. Так мы разрешили проблему 13-летней Кристины из Кохтла-Ярве и ее товарищей по несчастью, разрешив в Эстонии двойное гражданство для несовершеннолетних людей. Так начиная с 2016 года мы остановили воспроизводство серых паспортов, автоматически предоставив гражданство всем новорожденным, чьи родители обладают серым паспортом. Упростили и процедуру получения гражданства для пожилых людей", — перечисляет Луйгас.

"В новой коалиции мы договорились, что гражданство в будущем смогут получить также дети родителей, которые являются гражданами России. И я на 200% согласна с Андресом Анвельтом, который накануне сказал, что все рожденные в Эстонии дети — это наши дети. Кроме того, в новом правительстве мы договорились, что построим в Таллинне и в Нарве дома эстонского языка, где люди смогли бы бесплатно подтянуть свои знания эстонского и сдать экзамен на гражданство, если есть желание его получить. Понятно, что в определенном возрасте процесс изучения языка становится особенно трудным, порой даже едва ли возможным", — пишет социалдемократ.

"Но достаточно ли этих изменений? Нет. Однако надо понимать, что у нас парламентская демократия, а сейчас в парламенте просто нет большинства, готового к большим изменениям в политике гражданства. Изменится ли что-нибудь после осенних местных выборов? Конечно, нет, потому что вопрос гражданства не стоит в одном ряду с муниципальными вопросами, которые решаются городской властью. Изменится ли что-то в 2019 году, после парламентских выборов? Ответ на этот вопрос не знает, наверное, даже Илона Калдре", — заключает Луйгас.