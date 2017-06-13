Имущество Сависаара: хутор, гараж в Ласнамяэ и более 100 000 евро долгов

В понедельник начались слушания по делу обвиняемого во взяточничестве отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара, в связи с чем было бы интересно взглянуть на его имущественное положение.

Согласно последней декларации коммерческих интересов, в прошлом году Сависаар заработал 70 106,77 евро. Данные средства поступили из городской канцелярии и целевого учреждения Ühistupank. Кроме того, экс-лидер центристов должен частным лицам внушительную сумму: Александру Кофкину — 23 957 евро, Олегу Харламову — 50 000 евро, Раймонду Кальюлайду — 35 000 евро. Перед банками у Сависаара долгов нет. Как нет автомобилей и иных видов транспорта. Отсутствуют и какие-либо акции.

В начале этого года Сависаар стал советником по истории Центристской партии и получает в этой должности ”менее 3500 евро”. Кроме того, партия покрыла юридические расходы Сависаара на сумму около 90 000 евро.

Самым известным имуществом Сависаара является его хутор Хундисильма в деревне Эру в волости Вихула общей площадью 14,10 гектаров. Также ему принадлежит гараж в Ласнамяэ на улице Хярма, 4.

Кроме того, Сависаар является владельцем Fixor Holding OÜ, занимающейся инвестициями и финансовыми консультациями. Отчета за 2016 года пока нет, но в 2015 году оборот фирмы составил всего 3466 евро, убытки — 19 267 евро. Годом ранее оборот был 1119 евро, убытки — 26 337 евро. Нераспределенная прибыль составляет 145 190 евро. Ликвидного имущества — на сумму 14 742 евро.

Предприятию принадлежит дом в Кейла-Йоа, частью которого является дача генерала Йохана Лайдонера. В середине 2000-х фирма приобрела его за 500 000 крон, хотя эксперты оценивали его в 3 млн евро. Общая площадь — 2787 м2. Согласно отчету, в скором времени планируется продолжить его реставрацию.

Вторая недвижимая вещь также примечательна. Это остров Салусааре в деревне Бересье в волости Микитамяэ у границы с Россией площадью 11,2 гектаров. Нынешний старейшина волости утверждает, что остров был приобретен в 2001 году без созыва собрания, в результате чего волость сама не смогла выкупить ее у тогдашних владельцев.