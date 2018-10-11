Имре Соояэр сообщил, что покидает Партию реформ

Сегодня политик и предприниматель Имре Соояэр сообщил в соцсети, что принял решение покинуть Партию реформ. Соояэр упомянул, что партия уже не та, и он не верит в ее избирательную программу.
TOP НОВОСТИ
”Наша столица — в руках мигрантов”. Член EKRE Март Саарсо назвал Кылварта неуместным азиатом
11.10.2018
ФОТО: Экодеревня главы Eesti Energia изрядно обветшала, несмотря на миллионные госдотации
11.10.2018
11 октября жители Алитусского района могут в последний раз увидеть у Мирославаса скульптуру советского воина, которая простояла там больше 30 лет. 10 октября скульптуру аккуратно скатили с горы и подготовили к перевозке в хорошо известный и за пределами Литвы Грутский парк советских скульптур, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на издание "Alytaus naujienos" (Новости Алитуса).
Силламяэская библиотека просит повысить зарплату. В Нарве библиотекари получают больше, в Йыхви - тем более
11.10.2018
Предусмотреть в городском бюджете следующего года повышение заработной платы специалистам библиотечного дела до средней «отраслевой» по Эстонии - с таким предложением в середине сентября вышел к властям Силламяэ совет городской библиотеки. В противном случае городскому книгохранилищу грозит кадровая проблема.
Скандал вокруг Danske: российский банкир был убит после того, как раскопал скандал с грязными деньгами на 200 млрд долларов
11.10.2018
-
Infoturbe analüütik ja projektijuht
SECURITY SOFTWARE OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 13.10.2018
-
Projektihaldur
OSHINO ELECTRONICS (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 28.10.2018
-
-
Finantsjuht
SCANDAGRA GRUPP (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.10.2018
-
-
Барби Пильвре: русская кровь в венах Эстонии
11.10.2018
Эстонцы сходят с ума по "Patune Pool", группе из Кейла, репертуар которой преимущественно состоит из русского диско на эстонском языке. С похмельем мы боремся солянкой, грибами, сметаной и кисломолочными продуктами… Однако мы считаем себя далекими от русского культурного наследия и именуем здешних русских неэстонцами.