Имре Соояэр сообщил, что покидает Партию реформ

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Imre Sooäär Foto: Tanel Meos

Сегодня политик и предприниматель Имре Соояэр сообщил в соцсети, что принял решение покинуть Партию реформ. Соояэр упомянул, что партия уже не та, и он не верит в ее избирательную программу.