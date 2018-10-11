11.10.2018, 15:26

Имре Соояэр сообщил, что покидает Партию реформ

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rus.delfi.ee
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Imre SooäärFoto: Tanel Meos

Сегодня политик и предприниматель Имре Соояэр сообщил в соцсети, что принял решение покинуть Партию реформ. Соояэр упомянул, что партия уже не та, и он не верит в ее избирательную программу.

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