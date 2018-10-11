Имре Соояэр сообщил, что покидает Партию реформ

Сегодня политик и предприниматель Имре Соояэр сообщил в соцсети, что принял решение покинуть Партию реформ. Соояэр упомянул, что партия уже не та, и он не верит в ее избирательную программу.
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ВИДЕО: "Это смешно", "не неси чушь" и "это бред". Юрген Лиги — об отмывании денег в Danske Bank
11.10.2018
Для Юргена Лиги, который сегодня давал объяснения относительно своей ответственности в скандале с отмыванием денег в банке Danske перед правовой комиссией Рийгикогу, уже в начале заседания все пошло не так, поскольку он на десять минут опоздал на свой "допрос", объяснив это тем, что поменяли кабинет.
”Наша столица — в руках мигрантов”. Член EKRE Март Саарсо назвал Кылварта неуместным азиатом
11.10.2018
ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, которые подозреваются в краже
11.10.2018
Консультационная фирма KPMG по заказу Союза налогоплательщиков провела анализ, результаты которого показывают, что приграничную торговлю алкоголем можно развернуть вспять и вернуть 100 миллионов евро в бюджет Эстонии. Для этого надо к 2020 году понизить размер акциза на пиво и крепкий алкоголь.
ФОТО: Экодеревня главы Eesti Energia изрядно обветшала, несмотря на миллионные госдотации
11.10.2018
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Finantsjuht
SCANDAGRA GRUPP (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.10.2018
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Strateegia ja tootearenduse teenuste valdkonnajuht…
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE ...
Tähtaeg: 12.10.2018
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Riigihangete osakonna juhataja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 24.10.2018
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Силламяэская библиотека просит повысить зарплату. В Нарве библиотекари получают больше, в Йыхви - тем более
11.10.2018
Предусмотреть в городском бюджете следующего года повышение заработной платы специалистам библиотечного дела до средней «отраслевой» по Эстонии - с таким предложением в середине сентября вышел к властям Силламяэ совет городской библиотеки. В противном случае городскому книгохранилищу грозит кадровая проблема.