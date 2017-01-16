”Импрессум” привезет в Таллинн философа, политолога и исторического футуролога, профессора Технического университета Крита Димитриоса Пателиса (Dimitrios Patelis). Тема публичной встречи, которая пройдет 30 января в столичном отеле Euroopa — ”Что ждет Европу и мир: взгляд из Греции”.

Пателис учился в Московском университете, который закончил в 1988 году. Он будет выступать на русском.

Пателис является высококлассным переводчиком с русского на греческий и обратно, представляют его организаторы: "При этом он считается в своей стране лучшим переводчиком сложных политфилософских текстов (Достоевский, Толстой, Зиновьев) на язык Сократа, Платона и Аристотеля. А греческое правительство приглашает его в качестве переводчика при приеме российских официальных лиц. В мае 2016 года, когда в Грецию приезжал с государственным визитом президент России Владимир Путин, Димитриос Пателис сопровождал его в качестве переводчика при общении с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом и другими официальными лицами. В Афинах и на Афоне глава России вел неформальные и максимально содержательные диалоги, которые требовали особого перевода — не только текстов, но и подтекстов. Пателис блестяще справился с этой задачей. Президент России по свидетельству очевидцев считает его одним из лучших иностранных переводчиков, с кем ему приходилось сталкиваться".