Имеющие действующее уголовное наказание члены партии "Богатство жизни" вышли из нее: осталось двое

Так, после того, как журналист издания запросил у партии информацию об уголовных наказаниях членов партии, член правления Райнер Кууба разослал имеющим действующее уголовное наказание однопартийцам письмо с просьбой покинуть политическую силу.

К обеду из партии вышли три человека. Один из них был признан виновным в присвоении, другой в вождении в пьяном виде, в результате чего пострадал велосипедист, третий — в выращивании марихуаны. Позже партию покинули еще двое (у одного наказание было погашено, но он все равно посчитал нужным уйти).

”Мне без разницы, подхожу ли я из-за каких-то знаковых вещей или нет. Меня это не волнует. Это игра и дела системы. Я это понимаю. Сам я знаю, что не являюсь преступником”, — сказал один из них.

Райнер Кууба отметил, что при вступлении в партию в заявлении следовало подтвердить отсутствие действующих наказаний. ”Они отнеслись с пониманием, признали свою ошибку и вышли из партии”, — сказал он.

По словам Кууба, партия не поддерживает проведение тотальных проверок и важно доверять людям. ”Тем более, что выписка из регистра наказаний стоит четыре евро за человека, что в случае проверки 500 членов составило бы 2000 евро. Кроме денег, ушло бы и много времени”, — отметил он.

Всего уголовные наказания имелись у семи членов партии.