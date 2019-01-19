Имеющие действующее уголовное наказание члены партии "Богатство жизни" вышли из нее: осталось двое(4)
Вчера партия ”Богатство жизни” почти сформировала свои предвыборные списки, однако вскоре некоторые члены из нее вышли, пишет Eesti Päevaleht.
Вчера партия ”Богатство жизни” почти сформировала свои предвыборные списки, однако вскоре некоторые члены из нее вышли, пишет Eesti Päevaleht.
Так, после того, как журналист издания запросил у партии информацию об уголовных наказаниях членов партии, член правления Райнер Кууба разослал имеющим действующее уголовное наказание однопартийцам письмо с просьбой покинуть политическую силу.
К обеду из партии вышли три человека. Один из них был признан виновным в присвоении, другой в вождении в пьяном виде, в результате чего пострадал велосипедист, третий — в выращивании марихуаны. Позже партию покинули еще двое (у одного наказание было погашено, но он все равно посчитал нужным уйти).
”Мне без разницы, подхожу ли я из-за каких-то знаковых вещей или нет. Меня это не волнует. Это игра и дела системы. Я это понимаю. Сам я знаю, что не являюсь преступником”, — сказал один из них.
Райнер Кууба отметил, что при вступлении в партию в заявлении следовало подтвердить отсутствие действующих наказаний. ”Они отнеслись с пониманием, признали свою ошибку и вышли из партии”, — сказал он.
По словам Кууба, партия не поддерживает проведение тотальных проверок и важно доверять людям. ”Тем более, что выписка из регистра наказаний стоит четыре евро за человека, что в случае проверки 500 членов составило бы 2000 евро. Кроме денег, ушло бы и много времени”, — отметил он.
Всего уголовные наказания имелись у семи членов партии.
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