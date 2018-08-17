17.08.2018, 16:30

Имеющая уголовное наказание Эстер Туйксоо вновь вступила в Центристскую партию

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rus.delfi.ee
EST 5
Ester Tuiksoo
Ester TuiksooFoto: Ilmar Saabas

Бывший министр сельского хозяйства Эстер Туйксоо, которая четыре года назад вышла из Центристской партии, вступила в нее вновь.

Согласно Коммерческому регистру, это произошло сегодня.

До этого она состояла в рядах центристов с 2011 по 2014 год.

В 2014 году Туйксоо покинула партию в связи с тем, что Государственный суд признал ее окончательно виновной в т. н. деле об обмене земель.

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