Имеющая уголовное наказание Эстер Туйксоо вновь вступила в Центристскую партию

Согласно Коммерческому регистру, это произошло сегодня.

До этого она состояла в рядах центристов с 2011 по 2014 год.

В 2014 году Туйксоо покинула партию в связи с тем, что Государственный суд признал ее окончательно виновной в т. н. деле об обмене земель.