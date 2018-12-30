30.12.2018, 15:25
Имейте в виду! Межбанковские платежи в новогодние праздники работать не будут(2)
Банки предупреждают, что во время праздников банковские переводы между разными банками производиться не будут.
Банки предупреждают, что во время праздников банковские переводы между разными банками производиться не будут.
Swedbank сообщил, что платежи, совершенные посредством электронных каналов после 16:30 31 декабря, поступят на счет получателя в другом банке только 2 января.
Банки SEB и LHV также не будут осуществлять межбанковские платежи 1 января.
Внутрибанковские платежи при этом нарушены ни в одном из банков не будут.
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