30.12.2018, 15:25

Имейте в виду! Межбанковские платежи в новогодние праздники работать не будут

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rus.delfi.ee
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Имейте в виду! Межбанковские платежи в новогодние праздники работать не будут
Foto: Anni Õnneleid

Банки предупреждают, что во время праздников банковские переводы между разными банками производиться не будут.

Swedbank сообщил, что платежи, совершенные посредством электронных каналов после 16:30 31 декабря, поступят на счет получателя в другом банке только 2 января.

Банки SEB и LHV также не будут осуществлять межбанковские платежи 1 января.

Внутрибанковские платежи при этом нарушены ни в одном из банков не будут.

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