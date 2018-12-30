Имейте в виду! Межбанковские платежи в новогодние праздники работать не будут

Swedbank сообщил, что платежи, совершенные посредством электронных каналов после 16:30 31 декабря, поступят на счет получателя в другом банке только 2 января.

Банки SEB и LHV также не будут осуществлять межбанковские платежи 1 января.

Внутрибанковские платежи при этом нарушены ни в одном из банков не будут.