Ильвеса и EKRE возмутило дружеское заявление Могерини по поводу Кубы

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и зампред парламентской комиссии по делам ЕС Яак Мадисон из EKRE подвергли резкой критике выступление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини во время ее визита на Кубу, где Могерини поддержала сближение ЕС с островным государством.

В возмутившем эстонских политиков заявлении Могерини сказала: "Я очень хорошо знаю, что некоторые (страны) сейчас стремятся изолировать Кубу. Мы, европейцы, хотим наоборот показать, что мы ближе к вам (кубинцам), чем когда-либо ранее", передает rus.err.ee.

Ильвес назвал эти слова постыдными в Twitter: "Ты не говоришь за "нас, европейцев", госпожа "верховный представитель". Ты говоришь, исходя из идеологических убеждений, от которых большая часть Европы отказалась уже в 1989-1991 годах. Совершенно постыдное заявление, с учетом того, как вы оставляете без внимания Украину, нарушения прав человека на Кубе и в России".

"Если не упоминать проведенные Ильвесом махинации с Фондом развития предпринимательства (EAS), то его заявление по поводу "верховного представителя" ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Федерики) Могерини попало прямо в точку. На каком основании бывший член молодежной коммунистической организации и итальянская социалистка говорит во внешней политике от имени европейцев?", — написал Мадисон в субботу в соцсетях.