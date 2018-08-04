Ильвес: Запад проигнорировал войну в Грузии, дав России зеленый свет для дальнейших действий

Предыдущий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сказал в интервью журналу Foreign Policy, что Евросоюз спит за рулем, когда дело качается агрессивной деятельности России поблизости от ее границ.
По словам Ильвеса, череда проблем началась с войны в Грузии, во время которой Запад, по его мнению, допустил ошибки. Он считает, что тогда не нужно было ни отклонять мирный договор в войне в Грузии, ни продолжать сотрудничество с Россией. "С войной в Грузии обошлись как с единичным инцидентом, который ни на что не указывает", — констатировал он.
На саммите НАТО в 2008 году не проголосовали за стратегию стремления к вступлению Грузии и Украины и покинули саммит с неопределенным и поверхностным заявлением, дав этим зеленый свет России для дальнейших действий, посчитал Ильвес.