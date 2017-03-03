Ильвес выступит перед комитетом Конгресса США на тему российской подрывной деятельности

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес был приглашен выступить 9 марта перед Комитетом Палаты представителей по иностранным делам в Конгрессе США на тему проводимой Россией подрывной деятельности.

Председатель Комитета Эд Ройс пригласил поговорить 9 марта четырех человек, в том числе Ильвеса, на тему попыток России при помощи распространения дезинформации подорвать демократические институты и расколоть НАТО.

”Россия проводит масштабную кампанию по подрыву демократических государств и ослаблению альянсов (в примеру, НАТО). Наряду с нападением на Украину и на гражданское население Сирии Россия вложила десятки миллионов в распространение дезинформации и пропаганду в США и Европе. Слишком долгое время ответ США на агрессию России был слабым и неэффективным. Дальше так продолжаться не может. Эти выступления помогут нам обсудить возможности для улучшения борьбы с информационным оружием и другими враждебными актами России”, — сказал Ройс.