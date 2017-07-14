Ильвес: учеба за границей поможет молодежи избавиться от провинциальности

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью изданию Thought Economics сказал, что молодежи следует стремиться учиться за границей, поскольку это позволяет приобрести колоссальный опыт и избавиться от налета провинциальности.

„Сейчас за пределами своей родины учились лишь 2% европейцев. Мне хотелось бы, чтобы этот процент вырос до 45%. Царящую в некоторых странах провинциальность можно было бы заметно уменьшить, будь для общества нормально, когда во время обучения в вузе или школе человек как минимум год проводит за границей”, — сказал Ильвес.

”Если вы осознаете, что Европа — это одно целое и вы можете сделать что угодно и где угодно, приложив лишь небольшое усилие, чтобы выучить язык, то это прекрасно”, — сказал он.

”Я призваю молодых людей не бояться и сделать свой первый шаг и отравиться учиться за границу. Куда-нибудь подальше от дома. Как правило, это приводит к двум результатам: во-первых, ты больше ценишь свою родину, и, во-вторых, приходишь к пониманию, что все люди разные и это окей!” — подытожил экс-глава Эстонии.