Ильвес: трудно поверить, что россияне ничего не знали о химической атаке в Сирии

Президент Тоомас Хендрик Ильвес высказался в американской газете San Francisco Chronicle о роли России в Сирии и о том, чего, по его оценке, ожидать от президента России Владимира Путина.

По словам Ильвеса, россияне утверждали, что их военная деятельность в Сирии — антитеррористическая, но на самом деле они сражаются против врагов президента Башара аль-Асада, а не против "Исламского государства", что указывает на то, что реальный терроризм не особенно беспокоит Россию.

По оценке Ильвеса, один из главных интересов россиян — сохранить Сирию как опорный пункт на Ближнем Востоке как по военным, так и по финансовым причинам, а также чтобы создать проблемы Западу. Если бы режим Асада пал, Россию выгнали бы из всего региона.

Вдобавок к этому, по словам Ильвеса, поддержка диктаторов является определенной философской инвестицией — не хотят видеть свержение другого авторитарного правителя его народом, потому что это был бы плохой пример.

Ильвес считает, что Россия несет некоторую ответственность за химическое оружие Сирии, если даже не напрямую или юридически, как гарант соглашения 2013 года.

Ильвес не верит, что Асад сделал бы что-то такое, о чем он знает, что это вызовет огромную международную шумиху, не поговорив с россиянами.

На базе Шайрат, откуда, очевидно, исходила химическая атака, также есть подразделение российских штурмовых вертолетов. По словам Ильвеса, трудно поверить, что россияне на базе не знали об атаке ничего.

"О многом говорит то, что (премьер-министр Дмитрий) Медведев — тот, кто публично критикует, не (президент Владимир) Путин: они обеспечивают свои тылы. У Медведева дела во внутренней политике идут не очень хорошо после ряда журналистский расследований о его личном имуществе. Если он должен будет сказать что-нибудь, от чего Путин должен будет отступиться, в частном порядке или публично, они дали себе пространство, чтобы это сделать. Это делает его лакмусовой бумагой, которая должна определять их реакцию, и дает Путину возможность оставаться главным собеседником для единственной страны, которая его действительно волнует: для Соединенных Штатов", — заявил Ильвес.

По словам Ильвеса, многие также считают, что Путин весьма доволен сирийским миграционным кризисом, потому что он дестабилизирует позицию центристских либеральных демократов в Европе и усиливает позицию ультраправых и ультралевых.