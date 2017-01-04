Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сказал в интервью голландскому изданию NRC Handelsblad, что Европе следует бросить все свои силы на то, чтобы стать более единой, и, прежде всего, в плане инфотехнологий.

Журналист встречается с Ильвесом во время конференции по вопросам безопасности Европы в фойе одного из отелей Варшавы, где тот процитировал бывшего президента США Рональда Рейгана: ”Свобода никогда не находится более чем в одном поколении от вымирания”.

”Легче купить в Лапландии бутылку портвейна из Португалии, чем подарить из Эстонии по MP4 песню кому-нибудь из Латвии”, — говорит Ильвес.

Что общего между бутылкой портвейна и свободой?

”Многое! Европа — это единый рынок для товаров, но она не может перенести это на предоставление услуг и данные. Моя жена работает в Латвии, и я хотел послать ей одну песню. Невозможно! Мы уже много лет говорим о европейском рынке данных. Нам следует осовременить ЕС в соответствии с быстро меняющимся миром и его проносящимся мимо нас разнообразием. Но странам-участницам довольно редко удается договориться о чем-либо. Во Франции арестовывают руководителей Uber, мы же в Эстонии считаем Uber великолепным”, — рассуждает Ильвес.

”Мы растем отдельно друг от друга. Никто не уступает. На протяжении долгого времени ЕС служил примером для стран восточного блока. В качестве большого рынка, экономического блока, который находился на одной волне, Евросоюз обладал политической силой. Это притягивало многих и держало врагов на расстоянии. Теперь, когда внутренний рынок стагнирует, а экономический блок на столько расколот, что ему еле удается заключить экономическое соглашение с милой Канадой, политическая сила ослабла. Европа становится слабее. Наши враги получают от этого выгоду. Они запугивают нас. Они заставляют европейские государства играть против друг друга. Моя страна граничит с Россией. Я знаю, о чем говорю”, — сказал Ильвес.

На вопрос о том, верит ли он, что Россия нападет на страны Балтии, Ильвес ответил: ”Этого я не знаю. Но я знаю, что если это произойдет, все должны будут объединить свои силы”.

По его оценке, еврокризис усилил и усугубил культурные различия между севером и югом, так же, как кризис беженцев усиливает раскол между Восточной и Западной Европой.

”Когда я еду со своим сыном из Эстонии в Финляндию, то его пропускают на границе. У него американский паспорт. Меня же с эстонским задерживают и спрашивают, с какой целью я еду”, — рассказывает он.

”Эстония — бедная, маленькая страна — после 1989 года находилась в плохом состоянии. Нам оставалось либо ждать помощи извне, либо самим начинать реформы и определять свое будущее. Мы выбрали последнее. Это было для многих трудно, но и весело одновременно. Когда я был послом в Вашингтоне, то сам везде ездил, так как предпочел бы нанять атташе, а не водителя. Иногда нам не платили зарплату, и я брал в банке кредит, чтобы оплатить аренду. Это называлось: прокладывать путь. Это служило одной цели: достижению свободы”, — вспоминает Ильвес.

Какое лекарство для Европы он посоветует?

”Прекращайте ныть и займитесь модернизацией. Побеспокойтесь о том, чтобы финн мог купить свои лекарства в Эстонии или Германии по обычному, европейскому, дигитальному рецепту. Давайте бороться с киберпреступностью вместе, а не каждое государство по отдельности. Для меня единый европейский рынок данных является метафорой всего проекта под названием ”ЕС”. Это — инвестиция, прежде всего моральная, в будущее экономики. Это означает, что вы не боитесь. Что вы стоите за определенные достижения и верите в себя”, — подытожил он.