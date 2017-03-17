Ильвес: сейчас опыт Эстонии необходим и Европе, и США

15 марта бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выступил перед юридическим комитетом Сената США на тему кибербезопасности, а 9 марта — перед Палатой представителей Конгресса США на тему проводимой Россией кампании по дезинформации и подрыву основ демократических обществ.

В интервью изданию Eesti Päevaleht Ильвес сказал, что Эстонии данные темы близки и хорошо знакомы, поэтому он перед выступлениями не волновался. ”Как Сенат уже несколько раз отмечал, сейчас Россия ведет в Европе и Соединенных Штатах скрытую деятельность против основ демократии. То, что Эстония является одним из ведущих ораторов по этой теме, способствуя пониманию проблемы и нахождению путей ее решения, возлагает на нее ответственность, но это хорошо известная нам тематика, поэтому я не нервничал”, — сказал он.

Ильвес отметил, что сенаторы хорошо подготовились к мероприятию и были в курсе того, что происходит в нашей стране. ”Пять из присутствующих на заседании сенаторов даже сами бывали в Эстонии. На месте были и наши давние друзья, например, сенатор Дик Дурбин, которого я знаю еще со времен своей службы послом Эстонии в США. Я уже четверть века тому назад, когда только стал послом, встречался с ним, чтобы убедить США в необходимости склонить Россию к выводу войск из Эстонии”.

На замечание журналиста о том, что бывшему президенту этими двумя выступлениями удалось показать результат, на достижение которого у иного дипломата может уйти десять лет, политик ответил: ”Эстония в любом случае делает эту работу. То, что Эстония вкладывает в оборону 2%, — это важный и общеизвестный факт, поскольку данный вопрос поднимался неоднократно. Скорее, я оказался, что называется, у США под рукой. Сейчас Эстония напрямую на экранах российских радаров не отображается. На данный момент для России в качестве цели наиболее важны страны, в которых проходят выборы. Недавно они состоялись в Голландии, скоро пройдут в Германии и во Франции. Основной упор сейчас делается на это”.

Говоря о кибербезопасности и информационных атаках и комментируя тот факт, что недемократии могут использовать их против демократий, а демократии в свою очередь ответить тем же не могут, Ильвес отметил, что демократические страны все же располагают ”одним определенным асимметричным преимуществом”. ”Почему граждане России выводят свои грязные деньги на Запад, будь то Кипр, Лондон, Нью-Йорк или Майами? Почему предпочитают приобретать недвижимость в западных странах? Почему посылают своих детей учиться в лучшие вузы Америки? Глава МИДа России Сергей Лавров критикует либеральную демократию, однако его дочь обучалась в одном из престижнейших университетов основам этой самой либеральной демократии. Иными словами, они желают держать тут средства и приобретать недвижимость. Вопрос заключается в том, готовы ли мы применить законы, которые существенно ограничат подобное отмывание денег, или закроем глаза и позволим денежным потокам течь?”.

”Эстонию воспринимают со всей серьезностью. Сейчас наш опыт необходим как Европе, так и Штатам. Происходящая в ифнопространстве агрессия не ведает границ. Атаки происходили как в Эстонии, Германии, Франции, так и США. Это лишь некоторые примеры. Опыт Эстонии тут бесценен. История кибернападений в Эстонии датируется 2007 годом. […] С того времени используемые в ходе кибератак средства существенно изменились, но наш опыт в решении той ситуации по-прежнему полезен для стран, подобным опытом не обладающих. Еще одна вещь, которой я занимался на протяжении всех десяти лет своего президентства, — это представление Эстонии как ИТ-государства. Мы знаем, о чем мы говорим. Наши специалисты по инфотенологиям и кибернетике знают, о чем они говорят”.

”Это касается и информационных атак. В борьбе с действиями России по оказанию влияния Эстония имеет опыт протяженностью в несколько десятилетий, поэтому в этом вопросе она менее уязвима, чем Западная Европа и Соединенные Штаты. Наряду с этим мы располагаем опытом выявления и анализа инфоатак и можем поделиться им с остальными”, — подытожил политик.

Полностью интервью с Тоомасом Хендриком Ильвесом читайте в Eesti Päevaleht.