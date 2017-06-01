Ильвес: присутствие НАТО в странах Балтии никогда еще не было столь мощным

В среду Тоомас Хендрик Ильвес выступил на транспортном форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на тему транспорта цифровой эпохи, после чего дал изданию Eesti Päevaleht интервью, в котором отметил, что присутствие НАТО в странах Балтии никогда не было столь мощным, как сейчас.

Что для вас значат слова канцлера Ангелы Меркель после саммита G7 о том, что нам, европейцам, следует по-настоящему взять свою судьбу в свои руки?

Давайте будем более точными. Ангела Меркель сказала: ”Времена, когда мы могли полностью положиться на других, в определенном объеме прошли”.

”Полностью” и ”в определенном объеме” — это чисто Ангела Меркель: точная и прямолинейная, но прежде всего точная. Мой опыт показывает, что если люди не замечают точных слов и уточнений, то погрязают в болоте неточностей.

Но канцлер Меркель права. Ее заявление означает, что мы — Германия, EL27 и НАТО — должны понимать, что нам следует больше вкладывать в нашу собственную безопасность.

[…]

Каким словами вы бы охарактеризовали нынешнее трансатлантические союзнические отношения?

Сильные и продуктивные. Во всей этой кутерьме мы забываем о том, что никогда ранее присутствие НАТО в странах Балтии не было таким мощным и сильным, как сейчас. И, вероятно, США внесет в защиту Восточной Европы еще больший вклад.

[…]

Как и насколько Эстонии следует скорректировать свои положения политики безопасности?

Поскольку Эстония — одна из немногих страх, выполняющих свои обязательства, я не вижу смысла дергаться и начинать что-то корректировать.