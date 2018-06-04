04.06.2018, 14:10

Ильвес пригрозил России потерей Санкт-Петербурга, Омска и Томска

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Lenta.ru
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Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Toomas Hendrik Ilves intervjuuFoto: Andres Putting

Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию. Об этом в интервью ”Европейской правде” заявил Тоомас Хендрик Ильвес, являвшийся президентом Эстонии с 2006 по 2016 годы.

Отвечая на вопрос, существует ли сейчас российская угроза для Эстонии, Ильвес указал, что ”в военном смысле — пожалуй, нет”. ”И именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. 5-я статья [Устава НАТО] дает защиту”, — уверен экс-президент.

”Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят”, — заявил Ильвес.

Также, по его словам, ”никуда не делась кампания по дискредитации [Эстонии], которая продолжается уже 27 лет”. ”И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза — действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают”, — полагает Ильвес.

Тоомас Хендрик Ильвес занимал пост президента Эстонии с 2006 по 2016 год.

Статья 5 Устава НАТО прямо предусматривает, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке (а также, как описывается в статье 6, на территории Турции) является нападением на альянс в целом. Подвергшееся атаке государство имеет право на индивидуальную или коллективную оборону, включая применение вооруженных сил всех 29 стран-участниц НАТО. Эстония вошла в состав альянса в 2004 году.

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