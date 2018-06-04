04.06.2018, 14:10

Ильвес пригрозил России потерей Санкт-Петербурга, Омска и Томска

 (272)
Lenta.ru
EST 508
Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Toomas Hendrik Ilves intervjuuFoto: Andres Putting

Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию. Об этом в интервью ”Европейской правде” заявил Тоомас Хендрик Ильвес, являвшийся президентом Эстонии с 2006 по 2016 годы.

Отвечая на вопрос, существует ли сейчас российская угроза для Эстонии, Ильвес указал, что ”в военном смысле — пожалуй, нет”. ”И именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. 5-я статья [Устава НАТО] дает защиту”, — уверен экс-президент.

”Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят”, — заявил Ильвес.

Также, по его словам, ”никуда не делась кампания по дискредитации [Эстонии], которая продолжается уже 27 лет”. ”И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза — действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают”, — полагает Ильвес.

Тоомас Хендрик Ильвес занимал пост президента Эстонии с 2006 по 2016 год.

Статья 5 Устава НАТО прямо предусматривает, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке (а также, как описывается в статье 6, на территории Турции) является нападением на альянс в целом. Подвергшееся атаке государство имеет право на индивидуальную или коллективную оборону, включая применение вооруженных сил всех 29 стран-участниц НАТО. Эстония вошла в состав альянса в 2004 году.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Алексей Пушков: на Эстонию никто не нападет, пусть Ильвес успокоится и скушает твикс

04.06.2018
Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может ”потерять Петербург”.
Подробнее

Ответ Ильвесу из России: эстонцев столько в природе не существует, сколько мы под Ленинградом убили немцев

04.06.2018
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Российская Федерация может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами РФ, если Москва атакует Таллинн.
Подробнее




Ильвес пригрозил России потерей Санкт-Петербурга, Омска и Томска

04.06.2018
Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию. Об этом в интервью ”Европейской правде” заявил Тоомас Хендрик Ильвес, являвшийся президентом Эстонии с 2006 по 2016 годы.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Glasglow
69,- €
27,60 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107242001
81,- €
48,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €

ВИДЕО: Злостный дорожный хулиган мчался на мотоцикле по улицам Тарту со скоростью более 100 км/ч

04.06.2018
Сегодня около полудня тартуской полиции попался мотоциклист, который мчался по городу со скоростью более 100 км/ч. При задержании выяснилось, что речь идет о злостном дорожном хулигане, которого для начала доставили в арестный дом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



"Воскресший" Аркадий Бабченко просит 50 тысяч долларов за интервью с ним

04.06.2018
Главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман хотела пригласить российского журналиста Аркадия Бабченко, чье убийство на прошлой неделе инсценировали украинские спецслужбы, в свою программу на телеканале "112 Украина", но он соглашается на интервью только за деньги.
Подробнее

ВИДЕО читателя: Самосуд в столичном троллейбусе. Двое мужчин расправились с шумевшими пьяными парнями

04.06.2018
Читатель Delfi стал свидетелем драки в таллиннском троллейбусе Мустамяэ-Каубамая, где мужчины постарше взяли правосудие в свои руки и с помощью кулаков утихомирили шумевших молодых людей.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ