Ильвес: представитель Gemalto — расист и нацист, который считает эстонцев недочеловеками

Прехидент Тоомас Хендрик Ильвес ответил эстонскому представителю изготавливающего для Эстонии ИД-карты предприятия Gemalto Андреасу Лехманну, который вчера открыл новую главу в саге ИД-карт с риском безопасности.

Лехманн сказал вчера Delfi, что оповестил эстонских чиновников о риске безопасности ИД-карт еще в июне, но поскольку приближалось время отпусков, у них не было ни времени, ни желания вовремя заняться темой.

Президент Ильвес пишет в социальной сети, что за такие патронизирующие и некорректные выражения Gemalto должно уволить Лехманна и затем извиниться. Более высокомерным невозможно стать, оценивает Ильвес сразу для начала.

"Патронизирующий разговор, как северяне из-за своего "длинного лета" взяли два с половиной месяца отпуска и поэтому не обратили внимания на твое предупреждение, прямо-таки расистский. Здесь, в Силиконовой долине, некоторые могли бы посчитать такой разговор даже нацистским. Я точно считаю. А испанцы? Они отреагировали медленно, потому что проводили сиесту? И еще, что думать о Словакии? У них нет такого порока градуса широты, как у северян? Когда ты — как акушерка всего этого скандала — их проинформировал?

В то же время, может быть, вся проблема произрастает из внутренней культуры Gemalto. Эстонцы, они ведь восточные низшие люди, мы можем относиться к ним свысока и обвинять во всех своих неудачах их длинное лето и их страсть к отдыху! Очевидно, именно это основной месседж твоего высказывания.

Фирма должна опубликовать официальные извинения, и ты должен работать в сфере, где твое сверхчеловеческое отношение к жизни не оскорбит тех, кто должен с тобой общаться".