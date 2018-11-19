19.11.2018, 21:35

Ильвес о Латвии: мы вместе боролись за независимость, вместе потеряли и вместе обрели ее снова

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rus.DELFI.lv
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Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Foto: Andres Putting

Латвия и Эстония входили в состав Ливонии, благодаря чему у них возникли крепкие духовные связи. Такими словами поздравил Латвию со столетием Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии.

Об этом пишет rus.delfi.lv со ссылкой на англоязычный ERR.

В праздничном послании говорится, что Ливония связывала Эстонию и Латвию восемь столетий (имеется в виду не только период существования Ливонского ордена, но весь временной промежуток с 13 по 19 век, в том числе и то время, когда территория именовалась Лифляндией и входила в состав Российской империи). Поэтому латыши и эстонцы похоже смотрят на мир, у них общая история, похожая политика и экономические проблемы, а еще много общих пословиц и поговорок.

"Мы вместе боролись за независимость, вместе потеряли и вместе обрели ее снова. Вместе вошли в ЕС и НАТО", — перечислил экс-президент Эстонии общие моменты истории. Были и трудные времена, отметил он, но кризис проходит, а соседи остаются. "Знание, что у нас есть сосед, который разделяет наши ценности и поддерживает нас — большой стимул к уверенной внешней политике", — подчеркнул он.

Ильвес назвал ряд исторических личностей, на которых могут "претендовать" и Эстония, и Латвия. Например, эстонский писатель Кристьан Яак Петерсон или литературовед Ивар Иваск, которые родились в Риге, или Тынис Кинт, премьер-министр эстонского правительства в изгнании в 1970-1990 гг. — он учился в Рижском Политехническом институте. А первым человеком, который погиб за независимую Эстонию после ее провозглашения 24 февраля 1918 года, был латыш Янис Муйжниекс.

Тоомас Хендрик Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 год. В 2004 году он получил латвийский орден Трех звезд, в 2009 — орденскую цепь, в 2012 — Большой крест ордена Креста Признания.

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