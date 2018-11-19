Ильвес о Латвии: мы вместе боролись за независимость, вместе потеряли и вместе обрели ее снова

Об этом пишет rus.delfi.lv со ссылкой на англоязычный ERR.

В праздничном послании говорится, что Ливония связывала Эстонию и Латвию восемь столетий (имеется в виду не только период существования Ливонского ордена, но весь временной промежуток с 13 по 19 век, в том числе и то время, когда территория именовалась Лифляндией и входила в состав Российской империи). Поэтому латыши и эстонцы похоже смотрят на мир, у них общая история, похожая политика и экономические проблемы, а еще много общих пословиц и поговорок.

"Мы вместе боролись за независимость, вместе потеряли и вместе обрели ее снова. Вместе вошли в ЕС и НАТО", — перечислил экс-президент Эстонии общие моменты истории. Были и трудные времена, отметил он, но кризис проходит, а соседи остаются. "Знание, что у нас есть сосед, который разделяет наши ценности и поддерживает нас — большой стимул к уверенной внешней политике", — подчеркнул он.