Ильвес: непонимания, вплоть до презрения и ненависти, в Эстонии слишком много

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в соцсетях вспоминает интервью 2014 года, в котором он рассуждал об уроках Бронзовой ночи. Приводим его публикацию в полном объеме:

Через семь лет после событий Бронзовой ночи, в феврале 2014 года, в сборнике статей ”Говорит глава государства” вышло интервью Олари Коппеля со мной. И там есть такое место: какие выводы вы сделали из опыта т.н. Бронзовой ночи и какие уроки извлекло из этого Эстонское государство?

Безусловно, выводов из этого можно сделать несколько. Во-первых, те, кого существование Эстонского государства по какой-либо причине раздражает, обнаружили, что мы являемся довольно стойким противником, который в условиях доселе невиданной и критической ситуации достаточно умело реагирует на опасности. Да, несколько дней картина на улицах была плачевной, но потом все складывалось для Эстонии как нельзя лучше. Народ Эстонии в большинстве своем — как эстонцы, так и русские — доказал, что отвечать мародерам таким же насилием мы не будем. Полиции было трудно, но они со своей работой справились.

Во-вторых, наша судебная система показала свою независимость, оправдав предполагаемых организаторов беспорядков за недостатком доказательств. Да, это вызвало у общественности сильное недовольство, но в любом демократическом государстве суд может работать лишь в рамках предъявленных обвинений, собранных доказательств и действующего законодательства. Государства, в который суд выполняет политическую волю власть имущих и их избирателей, не являются свободными государствами.

В-третьих, нашел подтверждение тот факт, что любая отправленная в полет вещь может вернуться к вам бумерангом. Совершенные на Эстонию кибератаки запустили серьезную и крайне содержательную международную дискуссию на тему киберзащиты как средства обороны. Они длится до сих пор. Помимо прочего, именно в результате этого в Таллинне был основан Центр киберзащиты НАТО, то есть действительная и настоящая ”база НАТО”, которая в итоге, несомненно, увеличивает безопасность как Эстонии, так и наших союзников. Сомневаюсь, что инициаторам и сторонникам атаки такой результат по душе.

И последнее: случившееся предоставило эстонскому обществу, в том числе политикам и ученым, серьезную возможность проанализировать отношения между представителями разных национальностей, а также проанализировать все те политические курсы, что были запланировали в качестве урегулирования возможных разногласий и напряжений. Непонимания, а местами и презрения и ненависти, в Эстонии слишком много. И это касается не только отношений между эстонцами и русскими.