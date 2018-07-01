Ильвес на фестивале Lampa: Западный кризис доверия посеян "кремлевскими троллями", а в США таких нет

Этих людей философ Арнис Ритупс пригласил обсудить гуляющую по масс-медиа и фиксируемую разными исследованиями проблему — кризиса доверия на Западе. Особенно слабо люди сегодня верят в государственные институции, некогда бывшие оплотом и базой. Оба эксперта сошлись в том, что откуда бы недоверие не шло, но существенную роль в его тиражировании и распространении играют социальные сети, чьи обитатели — все равны в возможности высказаться, каким бы уровнем IQ они не обладали.

По утверждению Ильвеса, потребление лжи — отнюдь не удел идиотов (которых, по мнению ведущего Ритупса, в мире подавляющее большинство): какими бы умными люди ни были, в большинстве случаев им трудно отличить фейковые новости от настоящих. Например, исследование в его Стэнфордском университете, одном из лучших в мире, показало, что в 80% случаев студенты верят фейковым новостям, не отличая их от реальных. В связи с этим Ильвес посоветовал почитать публике книгу британского публициста Питера Померанцева "Россия: ничего не правда и все возможно".

Моментом запуска мультиплицирующей ложь машины Ильвес назвал 2014 год, а пиком — 2016 год, выборы президента США. По его сведениям, если реальные биографии кандидатов "шерились" в фейсбуке три миллиона раз, то фейковые — второе больше. И вот результат. На реплику из зала о том, что уровень образованности президента США вызывает недоверие, экс-президент Эстонии отметил, что Дональд Трамп закончил Пенсильванский университет, где глупых людей не держат.

По мнению Ильвеса, манипуляции людьми были всегда, но "раньше нами так осознанное не манипулировали". Он назвал определенные места, откуда все идет — в частности, из Санкт-Петербурга, где принадлежащее бизнесмену Евгению Пригожину так называемое агентство исследования интернета создает всякие фейковые истории, аккаунты в Твиттере, троллей… Особенно Ильвеса волнует то, что "агентство" во время выборов создавало фейковые страницы в интернете, с которых от лица "простых американцев" рекламировались идеи антиисламизма, расизма и т.д. Тот же Пригожин, по сведениям Ильвеса, финансирует и поддерживает своими людьми войну на Донбассе и в Сирии.

На уточнение ведущего, нет ли аналогов "подобных институций" в США, Ильвес ответил отрицательно. По его мнению, на Западе если и есть мягкие силы влияния, то они не преследуют цели создавать мировые конфликты.