Ильвес на фестивале Lampa: Западный кризис доверия посеян "кремлевскими троллями", а в США таких нет

Джонатан Ховард подтвердил, что за те 20 лет, что он работает в мире рекламы и пиара, люди сильно поменялись — сегодня они не верят в институции и не доверяют даже себе, показатель чему — Брекзит. Причину, по которой так получилось, Ховард назвал образно — "конфетизация" (Candyfication): люди настолько привыкли подменять натуральное искусственным (условно, фруткы-ягоды — сладкими конфетами), что не заметили, как "оконфетили" всю свои новости, секс и, вообще, реальность — маленькие бытовые радости жизни — это уже не про них, зато громкие сенсации и скандалы — это то, что еще способно возбудить их мозг и чувства. И да, социальные сети очень в этом помогают. Также Ховард обвинил западное общество в чрезмерной самовлюбленности и нарциссизме и предложил всем более критично взглянуть на себя.
Вопрос "что делать?" президент Ильвес озвучил по-русски. И предложил следовать примеру Германии, которая создала мощные поисковики фейковых историй в интернете, тем же, по его сведениям, сейчас занимается Макрон во Франции. Да, не скрывает Ильвес, такие меры могут ставить под сомнение главную ценность демократии — свободу слова, а… что делать?
Джонатан Ховард предложил в качестве меры по борьбе за доверие на Западе реформировать политическую систему. Например, организовать прямые выборы министров, чтобы люди делали более ответственный выбор и понимали, чем им грозят ошибки. Ильвес рассказал о предложении профессуры Стэнфорда переформатировать избирательную систему наподобие той, что используется на конкурсе "Евровидения". Но главное, по его мнению, чтобы все было максимально прозрачно — каждая сумма, вливаемая в выборы, должна иметь ясное происхождение. А вот на предложение из зала распределять права голоса на выборах в зависимости от уровня интеллекта избирателя, Ильвес отреагировал жестко: главный принцип демократии, что все равны, иначе — война.
На прямой вопрос Арниса Ритупса, каким институциям больше всего доверяют сами участники дискуссии, Ильвес ответил "законодательной системе Эстонии", а Джонатан Ховард — в рекламную паузу.
Фестиваль общения LAMPA проводится в Цесисе уже в четвертый раз. В этом году в рамках мероприятия провели более 270 дискуссий экспертов и публики по самым разным актуальным темам — от здоровья и образования до политики и юмора. Объединяющей темой многих бесед стало "Доверие в обществе". Участие — бесплатно. В этом году портал Delfi — официальный информационный партнер Lampa и организатор двух дискуссий.