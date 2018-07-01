01.07.2018, 15:00

Ильвес на фестивале Lampa: Западный кризис доверия посеян "кремлевскими троллями", а в США таких нет

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rus.DELFI.lv
EST 28
Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Toomas Hendrik Ilves intervjuuFoto: Andres Putting

Кризис доверия на Западе — это результат грязных манипуляций с Востока, тиражируемый соцсетями поток лжи и слухов от не самых умных людей или внутренние проблемы самого западного общества — заевшегося, самодовольного и погрязшего в потреблении? Эту дилемму философ Арнис Ритупс, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и британский ментор стартапов Джонатан Ховард обсудили во время дискуссии, организованной порталом Delfi и журналом Rígas Laiks на фестивале общения Lampa.


С прошлого года бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес работает приглашенным научным сотрудником в Центре международной безопасности и кооперации Института международных исследований Фримана Спольи при Стэнфордском университете.

Британец Джонатан более 20 лет успешно отработал рекламным консультантом, а сегодня работает с разными группами людей — от политиков до молодых преступников — чтобы помочь им открыть свое воображение и решить проблемы оригинальными, неожиданными способами.В том числе создал первую в мире живую интерактивную телевизионную драму для BBC.

Дискуссия "Кризис доверия на Западе?" на фестивале Lampa. Английский язык с латышским синхронным переводом.

Этих людей философ Арнис Ритупс пригласил обсудить гуляющую по масс-медиа и фиксируемую разными исследованиями проблему — кризиса доверия на Западе. Особенно слабо люди сегодня верят в государственные институции, некогда бывшие оплотом и базой. Оба эксперта сошлись в том, что откуда бы недоверие не шло, но существенную роль в его тиражировании и распространении играют социальные сети, чьи обитатели — все равны в возможности высказаться, каким бы уровнем IQ они не обладали.

По утверждению Ильвеса, потребление лжи — отнюдь не удел идиотов (которых, по мнению ведущего Ритупса, в мире подавляющее большинство): какими бы умными люди ни были, в большинстве случаев им трудно отличить фейковые новости от настоящих. Например, исследование в его Стэнфордском университете, одном из лучших в мире, показало, что в 80% случаев студенты верят фейковым новостям, не отличая их от реальных. В связи с этим Ильвес посоветовал почитать публике книгу британского публициста Питера Померанцева "Россия: ничего не правда и все возможно".

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Моментом запуска мультиплицирующей ложь машины Ильвес назвал 2014 год, а пиком — 2016 год, выборы президента США. По его сведениям, если реальные биографии кандидатов "шерились" в фейсбуке три миллиона раз, то фейковые — второе больше. И вот результат. На реплику из зала о том, что уровень образованности президента США вызывает недоверие, экс-президент Эстонии отметил, что Дональд Трамп закончил Пенсильванский университет, где глупых людей не держат.

По мнению Ильвеса, манипуляции людьми были всегда, но "раньше нами так осознанное не манипулировали". Он назвал определенные места, откуда все идет — в частности, из Санкт-Петербурга, где принадлежащее бизнесмену Евгению Пригожину так называемое агентство исследования интернета создает всякие фейковые истории, аккаунты в Твиттере, троллей… Особенно Ильвеса волнует то, что "агентство" во время выборов создавало фейковые страницы в интернете, с которых от лица "простых американцев" рекламировались идеи антиисламизма, расизма и т.д. Тот же Пригожин, по сведениям Ильвеса, финансирует и поддерживает своими людьми войну на Донбассе и в Сирии.

На уточнение ведущего, нет ли аналогов "подобных институций" в США, Ильвес ответил отрицательно. По его мнению, на Западе если и есть мягкие силы влияния, то они не преследуют цели создавать мировые конфликты.

Джонатан Ховард подтвердил, что за те 20 лет, что он работает в мире рекламы и пиара, люди сильно поменялись — сегодня они не верят в институции и не доверяют даже себе, показатель чему — Брекзит. Причину, по которой так получилось, Ховард назвал образно — "конфетизация" (Candyfication): люди настолько привыкли подменять натуральное искусственным (условно, фруткы-ягоды — сладкими конфетами), что не заметили, как "оконфетили" всю свои новости, секс и, вообще, реальность — маленькие бытовые радости жизни — это уже не про них, зато громкие сенсации и скандалы — это то, что еще способно возбудить их мозг и чувства. И да, социальные сети очень в этом помогают. Также Ховард обвинил западное общество в чрезмерной самовлюбленности и нарциссизме и предложил всем более критично взглянуть на себя.

Вопрос "что делать?" президент Ильвес озвучил по-русски. И предложил следовать примеру Германии, которая создала мощные поисковики фейковых историй в интернете, тем же, по его сведениям, сейчас занимается Макрон во Франции. Да, не скрывает Ильвес, такие меры могут ставить под сомнение главную ценность демократии — свободу слова, а… что делать?

Джонатан Ховард предложил в качестве меры по борьбе за доверие на Западе реформировать политическую систему. Например, организовать прямые выборы министров, чтобы люди делали более ответственный выбор и понимали, чем им грозят ошибки. Ильвес рассказал о предложении профессуры Стэнфорда переформатировать избирательную систему наподобие той, что используется на конкурсе "Евровидения". Но главное, по его мнению, чтобы все было максимально прозрачно — каждая сумма, вливаемая в выборы, должна иметь ясное происхождение. А вот на предложение из зала распределять права голоса на выборах в зависимости от уровня интеллекта избирателя, Ильвес отреагировал жестко: главный принцип демократии, что все равны, иначе — война.

На прямой вопрос Арниса Ритупса, каким институциям больше всего доверяют сами участники дискуссии, Ильвес ответил "законодательной системе Эстонии", а Джонатан Ховард — в рекламную паузу.

Фестиваль общения LAMPA проводится в Цесисе уже в четвертый раз. В этом году в рамках мероприятия провели более 270 дискуссий экспертов и публики по самым разным актуальным темам — от здоровья и образования до политики и юмора. Объединяющей темой многих бесед стало "Доверие в обществе". Участие — бесплатно. В этом году портал Delfi — официальный информационный партнер Lampa и организатор двух дискуссий.

Фестиваль организуется при финансовой поддержке Фонда открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, Британского Совета, Фонда Бориса и Инары Тетеревых, самоуправления Цесисского края, Фонда Конрада Аденауэра, компании Enefit, представительства Европейской Комиссии и посольства США в Латвии.

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