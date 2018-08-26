Ильвес: Маккейн был большим другом Эстонии, он поддерживал вывод советских войск и вступление страны в НАТО

Ильвес отметил, что Маккейн был большим другом Эстонии, он поддерживал вывод советских войск, а также вступление страны в НАТО.

"Эстония выразила бы уважение к нему, если бы предложила назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь Джона Маккейна. С этим предложением Эстония могла бы выступить на заседании Северо-Атлантического совета уже в понедельник", — написал Ильвес в соцсети Twitter.

Он добавил, что Маккейн провел 6 лет в заключении у коммунистов, поэтому он лучше какого-либо другого современного американца знал, что значит свобода.