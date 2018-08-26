Ильвес: Маккейн был большим другом Эстонии, он поддерживал вывод советских войск и вступление страны в НАТО(9)
Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь скончавшегося сенатора США Джона Маккейна.
Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь скончавшегося сенатора США Джона Маккейна.
Ильвес отметил, что Маккейн был большим другом Эстонии, он поддерживал вывод советских войск, а также вступление страны в НАТО.
"Эстония выразила бы уважение к нему, если бы предложила назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь Джона Маккейна. С этим предложением Эстония могла бы выступить на заседании Северо-Атлантического совета уже в понедельник", — написал Ильвес в соцсети Twitter.
Он добавил, что Маккейн провел 6 лет в заключении у коммунистов, поэтому он лучше какого-либо другого современного американца знал, что значит свобода.
Läbi okupatsiooni, Vene vägede väljaviimise, meie NATOsse astumise oli John McCain Eesti suurimaid sõpru ja toetajaid. Nagu Gruusia, Krimmi ja teiste kriiside, kus tuli seista vabaduse eest. 1/3— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) August 26, 2018
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