26.08.2018, 18:22

Ильвес: Маккейн был большим другом Эстонии, он поддерживал вывод советских войск и вступление страны в НАТО

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rus.delfi.ee
EST 1
President Toomas Hendrik Ilves
President Toomas Hendrik IlvesFoto: Karin Kaljuläte

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь скончавшегося сенатора США Джона Маккейна.

Ильвес отметил, что Маккейн был большим другом Эстонии, он поддерживал вывод советских войск, а также вступление страны в НАТО.

"Эстония выразила бы уважение к нему, если бы предложила назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь Джона Маккейна. С этим предложением Эстония могла бы выступить на заседании Северо-Атлантического совета уже в понедельник", — написал Ильвес в соцсети Twitter.

Он добавил, что Маккейн провел 6 лет в заключении у коммунистов, поэтому он лучше какого-либо другого современного американца знал, что значит свобода.

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